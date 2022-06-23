Визы и разрешения на пребывание граждан России в Чехии не будут выдаваться до 2023 года

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Визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в стране не будут выдаваться гражданам из России и Белоруссии до марта 2023 года. Решение было принято правительством республики по предложению МИД.

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам России и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике будет действовать до конца марта 2023 года», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Уточняется, что исключение составляют только гуманитарные случаи.

Ранее стало известно, что власти Финляндии с 1 июля снимают ограничения на приём визовых заявлений от граждан России.

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