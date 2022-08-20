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Шойгу назвал идею запрета въезда россиянам в ЕС проявлением нацистской политики

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
Шойгу назвал идею запрета въезда россиянам в ЕС проявлением нацистской политики
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

«Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики: когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал он.

Также Шойгу подчеркнул, что некоторые страны, в особенности Эстония, Латвия и Литва, попирают правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала, устраивая у себя марши легионеров СС, устанавливая им памятники и открыто пропагандируя  нацистские лозунги и призывы.

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече в Праге 31 августа главы МИД стран ЕС обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам.

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