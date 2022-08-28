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Политолог Бальбек назвал «местью от бессилия» инициативы ЕС по визовому режиму с Россией

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Полина Полетаева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал возможность приостановки ЕС соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.
Политолог Бальбек назвал «местью от бессилия» инициативы ЕС по визовому режиму с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Попытка отыграться на туристах — это свидетельство провала санкций как орудия давления на Россию. Теперь решили пакостить по-мелкому: ущемлять туристов, организовать препоны российским яхтсменам и путешественникам», — считает политолог.

По его мнению, данное решение — такой же тупиковый путь, который, как и санкции, никакого влияния на российскую политику не окажет.

«Думаю, это делается скорее для успокоения западного общества. Мол, смотрите, мы продолжаем давить на Россию, ограничили их в туризме. Но давайте скажем прямо: когда начинают ущемлять туристов — это месть от бессилия, что, впрочем, Запад сейчас и демонстрирует», — добавил Бальбек.

Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

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