Политолог Бальбек назвал «местью от бессилия» инициативы ЕС по визовому режиму с Россией
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«Попытка отыграться на туристах — это свидетельство провала санкций как орудия давления на Россию. Теперь решили пакостить по-мелкому: ущемлять туристов, организовать препоны российским яхтсменам и путешественникам», — считает политолог.
По его мнению, данное решение — такой же тупиковый путь, который, как и санкции, никакого влияния на российскую политику не окажет.
«Думаю, это делается скорее для успокоения западного общества. Мол, смотрите, мы продолжаем давить на Россию, ограничили их в туризме. Но давайте скажем прямо: когда начинают ущемлять туристов — это месть от бессилия, что, впрочем, Запад сейчас и демонстрирует», — добавил Бальбек.
Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.