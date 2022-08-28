Financial Times: ЕС приостановит соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией

Главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

«Министры иностранных дел ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку соглашения об упрощении визового режима с Москвой в попытке ограничить количество разрешений на поездки», — заявили источники Financial Times.

Отмечается, что это было сделано на фоне намерения ряда стран — членов ЕС в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов.

«Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням для яхт... Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война — это не нормально, это неприемлемо», — цитирует издание одного из высокопоставленных чиновников ЕС.

В Евросоюзе также заявили, что к концу года ожидаются более радикальные перемены.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии предложило приостановить упрощённый визовый режим между странами ЕС и Россией, а также между Евросоюзом и Белоруссией.

В Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ отмечали, что Франция и ФРГ выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам.