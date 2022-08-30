«Абсолютное отсутствие разума»: в Кремле прокомментировали готовность ЕС обсуждать визовые ограничения для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал желание глав европейских дипломатических ведомств обсудить вопрос о запрете выдачи туристических виз гражданам РФ иррациональностью, граничащей с безумием. В то же время он отметил, что среди европейцев есть разные точки зрения. По его словам, в зависимости от принятого европейскими политиками решения за ним последует соответствующий интересам россиян ответ. Ожидается, что 30—31 августа в Чехии министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос ограничения выдачи туристических виз россиянам.

Сама возможность обсуждения ограничений на выдачу виз россиянам обусловлена «иррациональностью, граничащей с безумием», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах министров иностранных дел ЕС обсудить вопрос ограничения выдачи туристических виз россиянам.

«И Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума. Это касается и таких антироссийских порывов, порывов просто ненависти к нашей стране, в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран — стран ЕС, Великобритании и так далее, но которые позволяют хорошо зарабатывать, например, компаниям из Соединённых Штатов Америки», — сказал он.

В то же время пресс-секретарь отметил, что среди европейцев существуют разные точки зрения.

«Будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьёзное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан. И конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори», — добавил он.

Песков подчеркнул, что ответ Кремля будет соответствовать интересам России и защищать интересы граждан РФ. По его словам, говорить о каких-то конкретных действиях ещё рано, потому что неизвестно, какие меры введут европейцы и введут ли их вообще.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предложила странам ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал быстрее ввести такие меры.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — сказал он.

Напомним, что ранее министры обороны и главы МИД стран ЕС заявили о том, что на очередной неформальной встрече 30—31 августа в Праге будет обсуждаться в том числе и вопрос ограничения выдачи туристических виз россиянам.

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Евросоюз с 28 февраля приостановил действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией. Позднее страны Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония), Чехия, Болгария, Бельгия перестали выдавать шенгенские визы туристам из РФ. Финляндия также ограничила выдачу туристических виз россиянам до 10% от текущего объёма.

При этом в начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post озвучил призыв закрыть границы стран Запада для всех граждан РФ. «О каких бы россиянах ни шла речь... сделайте так, чтобы они вернулись в Россию», — говорил он.

Его позицию поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Чехии Ян Липавский. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе возможность запрета выдачи виз россиянам.

Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также выразил сомнение, что инициатива о полном запрете найдёт поддержку у всех членов евросообщества.

«Не считаю, что разрыв отношений с российским гражданским населением будет полезен, и не думаю, что эта идея получит необходимое единодушное одобрение», — говорил он в эфире австрийскому ORF TV.

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При этом он призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз для россиян по выборочному принципу. «Полагаю, нам нужно пересмотреть пути получения визы определёнными россиянами. Конечно, олигархам (мы её давать. — RT) не хотим. Нам нужен более избирательный подход. Но я не за то, чтобы прекратить выдачу виз всем россиянам», — пояснил Боррель.

Франция и Германия, подтверждая позицию главы евродипломатии об отсутствии консенсуса, выступают против запрета, пишет Bloomberg со ссылкой на документ к неформальной встрече министров обороны и глав МИД стран ЕС.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале написал, что если Евросоюз решит запретить россиянам въезд, то, по самым скромным оценкам, потеряет €21 млрд.

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости», — заметил он.

По его словам, России также следует развивать собственную инфраструктуру, поскольку в стране есть огромное количество прекрасных мест: «Необходимо сделать всё, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране».