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Депутат Чепа: идея запрета выдачи виз россиянам не будет единогласно поддержана в ЕС

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он выразил сомнение, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза идея полностью запретить выдачу виз россиянам получит единогласную поддержку.
Депутат Чепа: идея запрета выдачи виз россиянам не будет единогласно поддержана в ЕС
  • РИА Новости

Депутат выразил уверенность в том, что инициатива полного запрета выдачи виз россиянам действительно не найдёт единогласной поддержки в ЕС.

«Потому что особо активные страны — это, как всегда, наиболее ярые русофобские страны Прибалтики, поддерживаемые поляками. Но в эти страны едет не так много туристов. А те страны, куда ездят наши туристы, очень заинтересованы в продолжении бизнеса... Поэтому поддержка этих стран, выступающих против российских граждан, будет минимальной», — считает Чепа.

По его мнению, страны ЕС «уже не знают, что придумать».

Ранее Боррель в эфире австрийского телеканала ORF TV выразил сомнение, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза идея полностью запретить выдачу виз россиянам получит единогласную поддержку.

Он также призвал власти ЕС быть более избирательными в вопросе запрета выдачи виз россиянам.

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