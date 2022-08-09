«Главный украинский клоун»: в России отреагировали на призыв Зеленского к странам Запада закрыть границы для граждан РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего Западу призвать к ответственности за спецоперацию в поддержку Донбасса всё население России, схожи с идеями, которые пытался реализовать Адольф Гитлер, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Госдуме также отметили, что призыв к изоляции россиян свидетельствует об оторванности Зеленского от окружающей действительности. Ранее президент Украины в интервью американским СМИ заявил, что закрытие границ для граждан РФ станет «самыми важными санкциями» Запада в отношении Москвы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после того, как президент Украины обратился к странам коллективного Запада с призывом закрыть на год въезд на свою территорию для всех россиян.

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Владимир Зеленский полностью оторвался от действительности окружающего мира.

«В его словах некая безысходность. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит», — сказал собеседник RT.

Призыв к закрытию границ для граждан РФ, а также к введению Западом полного эмбарго на закупку российских энергоносителей Владимир Зеленский озвучил в интервью газете The Washington Post.

«О каких бы русских ни шла речь... сделайте так, чтобы они вернулись в Россию», — сказал Зеленский.

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По его словам, закрытые границы для граждан РФ якобы станут «самыми важными санкциями», а ответственность за начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины лежит на всём населении России.

Рост поддержки Путина в Германии и Австрии

В Германии и Австрии растёт уровень поддержки России и президента Владимира Путина, пишет обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. По его словам, мнение о якобы единодушной поддержке Киева среди жителей этих стран обманчиво.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — сказал он.

Наряду с этим энтузиазм в отношении Украины среди населения Германии и Австрии снижается из-за роста инфляции, «чудовищных цен» и ожидаемого дефицита газа: «Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира».

Ранее журналист Саймон Дженкинс в статье для The Guardian назвал антироссийские санкции «самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей международной истории», подчеркнув, что они сделали позиции Владимира Путина в мире сильнее.

«США подливают масла в огонь украинского конфликта»

Соединённые Штаты продолжают «подливать масла в огонь» украинского конфликта, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американской военной помощи Киеву на $1 млрд. По его словам, это решение свидетельствует о том, что Вашингтон «не намерен прислушиваться к голосу разума и не собирается содействовать мирному урегулированию кризиса».

«На таком фоне особенно циничными выглядят заявления представителей администрации о том, что поставки ПВН усилят позиции Киева за «вероятным» столом переговоров. Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединённых Штатов — максимально затянуть конфликт», — подчеркнул он.

Глава диппредставительства заметил, что США всё больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с РФ.

«Недальновидные шаги Вашингтона создают иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности «измотать» Россию и победить на поле боя. В результате растёт число жертв авантюрной политики правящего класса Украины, — пояснил Антонов. — Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима».

Он также напомнил, что ВСУ ежедневно осуществляют «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса.

«А теперь ещё и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — сказал российский посол.

Ранее аналогичным образом высказался один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В интервью CNN он назвал Джо Байдена военным преступником, который «разжёг огонь» на Украине, а НАТО — главным виновником украинского кризиса. При этом многие пользователи Twitter поддержали точку зрения Уотерса.