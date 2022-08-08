Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса о ситуации на Украине

Пользователи соцсети Twitter поддержали слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о ситуации вокруг Украины.

Ранее музыкант в интервью CNN заявил, что именно альянс НАТО стал главным виновником украинского кризиса.

«Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности», — приводит РИА Новости слова одного их комментаторов.

Другой пользователь отметил, что лоббирование закулисных сделок со стороны НАТО не соответствует воле народов Восточной Европы.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание Уотерса о роли американских властей и НАТО в конфликте на Украине.

По его словам, и на Западе «есть адекватные люди».