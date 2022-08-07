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Медведев прокомментировал слова основателя Pink Floyd о Байдене

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание основателя Pink Floyd Роджера Уотерса о роли американских властей и НАТО в конфликте на Украине.
Медведев прокомментировал слова основателя Pink Floyd о Байдене
  • РИА Новости

Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что (президент США Джо. — RT) Байден «разжёг огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе», — заявил Медведев.

Ранее Уотерс назвал Байдена преступником.

Результаты исследования социологической службы Gallup показали, что рейтинг Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до нового минимального показателя с момента его инаугурации.

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