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Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником

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Один из основателей группы британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена преступником.
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником
  • AP

Об этом он заявил в интервью CNN

«Это тяжкое преступление. Почему Соединённые Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — отметил Уотерс. 

По его словам, именно НАТО стало главным виновником украинского кризиса.

Ранее результаты исследования социологической службы Gallup показали, что рейтинг Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до нового минимального показателя с момента его инаугурации.

Бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн выступил за отставку Байдена ради будущего США.

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