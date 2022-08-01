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Политик Стайн выступил за отставку Байдена ради будущего США

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Президенту США Джо Байдену необходимо покинуть президентский пост, поскольку страна под его руководством оказалась в тяжёлой ситуации. Такое мнение выразил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.
Политик Стайн выступил за отставку Байдена ради будущего США
  • © AP Photo / Lukas Barth

По словам Стайна, американский лидер достойно служил на благо Соединённых Штатов на протяжении почти 60 лет.

«Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — отметил он в статье для New York Post.

Автор выразил уверенность, что «элегантная отставка» Байдена возможна только в случае его добровольной отставки с президентского поста до начала осенних промежуточных выборов.

По мнению Стайна, в стране в президентство Байдена  наблюдались провальная внутренняя политика, стремительные скачки инфляции, а также рекордно низкие рейтинги одобрения деятельности американского лидера.

«Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом», — заключил обозреватель.

Ранее результаты исследования социологической службы Gallup показали, что рейтинг Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до нового минимального показателя с момента его инаугурации.

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