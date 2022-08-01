Политик Стайн выступил за отставку Байдена ради будущего США
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По словам Стайна, американский лидер достойно служил на благо Соединённых Штатов на протяжении почти 60 лет.
«Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — отметил он в статье для New York Post.
Автор выразил уверенность, что «элегантная отставка» Байдена возможна только в случае его добровольной отставки с президентского поста до начала осенних промежуточных выборов.
По мнению Стайна, в стране в президентство Байдена наблюдались провальная внутренняя политика, стремительные скачки инфляции, а также рекордно низкие рейтинги одобрения деятельности американского лидера.
«Байден на протяжении всего своего пребывания на посту показал, что он не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом», — заключил обозреватель.
Ранее результаты исследования социологической службы Gallup показали, что рейтинг Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до нового минимального показателя с момента его инаугурации.