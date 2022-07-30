Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с момента его инаугурации

Рейтинг американского президента Джо Байдена среди жителей Соединённых Штатов снизился до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Gallup.

Согласно опубликованным данным, только 38% опрошенных одобряют деятельность Байдена на посту президента.

Не одобряют Байдена в качестве президента 59% респондентов. Остальные воздержались от ответа.

По словам аналитиков, данный показатель является самым низким с момента инаугурации Байдена, состоявшейся в январе 2021 года.

«Уровень одобрения работы президента Джо Байдена впервые упал ниже 40%, он находится теперь на новом для него (Байдена. — RT) минимальном показателе — 38%», — отметили исследователи.

В феврале 2021 года, согласно результатам исследования Gallup, рейтинг американского лидера составлял 57%.

Отмечается, что в течение последующих месяцев наблюдалось постепенное снижение данного показателя.

Ранее опрос NBC показал, что меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией президента Соединённых Штатов Джо Байдена касательно ситуации на Украине.