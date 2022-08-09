Посол Антонов: атаками на Запорожскую АЭС ВСУ подвергают опасности всю Европу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, атакуя Запорожскую АЭС, украинские боевики подвергают опасности население всей Европы.

Антонов также напомнил, что ВСУ ежедневно осуществляют «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса.

«А теперь ещё и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — подчеркнул российский посол.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.