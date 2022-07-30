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The Guardian: санкции Запада сделали Путина «сильнее, чем когда-либо»

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Антироссийские санкции Запада сделали президента России Владимира Путина «сильнее, чем когда-либо». С таким мнением выступил журналист Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.
The Guardian: санкции Запада сделали Путина «сильнее, чем когда-либо»
  • kremlin.ru

«Западные санкции против России являются самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей международной истории», — говорится в тексте.

Дженкинс обратил внимание на резкий рост цен на энергоресурсы в мире, скачок инфляции и нарушение цепочек поставок товаров.

«Они (санкции. — RT) сделали Путина сильнее. Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса», — отметил журналист.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.

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