Антироссийские санкции Запада сделали президента России Владимира Путина «сильнее, чем когда-либо». С таким мнением выступил журналист Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

«Западные санкции против России являются самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей международной истории», — говорится в тексте.

Дженкинс обратил внимание на резкий рост цен на энергоресурсы в мире, скачок инфляции и нарушение цепочек поставок товаров.

«Они (санкции. — RT) сделали Путина сильнее. Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса», — отметил журналист.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.