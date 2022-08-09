WZ: в Германии и Австрии высок уровень поддержки Путина среди населения

Среди населения Германии и Австрии высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина и России.

Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

По словам автора материала, впечатление о единой поддержке Киева среди германского и австрийского населения является обманчивым.

Он подчеркнул, что среди жителей этих стран есть внушительное количество сторонников Москвы.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — объяснил Лехнер.

Автор публикации отметил, что среди немцев и австрийцев всё больше зреет недовольство экономическими последствиями антироссийских санкций.

«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины», — заключил обозреватель.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.