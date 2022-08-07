«Больше не уважают и не слушают»: Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

Дональд Трамп считает, что США стали страной, «которую больше не уважают и не слушают в мире». По его мнению, за два года президентства Джо Байдена Штаты превратились из мировой державы в страну третьего мира с проблемами в экономике, логистике, торговле, энергетике, образовании и многом другом. С критикой действующего главы Белого дома также выступил сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс, назвавший Джо Байдена военным преступником в связи с его действиями по разжиганию украинского кризиса.

Соединённые Штаты Америки под руководством администрации Джо Байдена превратились в страну третьего мира. Такое мнение выразил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам и чья система образования располагается в конце любого списка, — сказал Трамп. — Наша страна во многих отношениях стала посмешищем. Мы страна, враждебная свободе и вере. У нас мужчинам разрешается соревноваться в спорте с женщинами и доминировать над ними».

Он также подчеркнул, что США превратились в страну, «которую больше не уважают и не слушают в мире».

По его словам, Джо Байден нанёс за два года своего президентства больше вреда, чем пять худших президентов США в совокупности, имена которых он так и не назвал. Отметим, что в 2021 году канал C-SPAN провёл ежегодный опрос среди американских историков, по итогам которого Трамп занял 41-е место из 44 в рейтинге лучших президентов США.

Как считает Трамп, США сошли с пути «энергетического доминирования», «превратившись в попрошайку». На этом фоне страна столкнулась с рекордными темпами роста инфляции и рецессией в экономике.

В качестве ещё одного фактора он назвал военную напряжённость в мире, вызванную действиями администрации Байдена: «Всё может закончиться тем, что мы придём к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят».

Главу Белого дома также подверг критике один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В интервью CNN он назвал Джо Байдена военным преступником, а НАТО — главным виновником кризиса на Украине.

«Почему Соединённые Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры ради прекращения этого ужасного конфликта?» — задался вопросом музыкант.

Как следует из данных исследования социологической службы Gallup за июнь и июль, американцы наиболее озабочены внутренними проблемами в США, в частности экономическими. При этом лишь 1% респондентов назвал Россию в качестве серьёзной проблемы для США. Напомним, что Штаты завершили два подряд квартала со снижением ВВП, что обычно считается началом рецессии в экономике.

Вдобавок глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел указывала на значительный рост инфляции, увеличение цен на бензин и усугубление миграционного кризиса.

«США действительно испытывают кризис, которого в течение многих десятилетий не было»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, Дональд Трамп в очередной раз обратил внимание общественности на слабости администрации Джо Байдена.

«Действительно, мы видим, что при Байдене не была решена ни одна из проблем, которые были анонсированы. До сих пор очень остро стоит миграционный кризис. К этому добавился энергетический кризис, к этому добавились высочайшие темпы инфляции. К этому добавились в том числе сбои логистических поставок. Мы видим, что Штаты вынуждены с протянутой рукой обращаться к Венесуэле, к Саудовской Аравии с просьбой, чтобы они нарастили добычу нефти. Это говорит о том, что США действительно испытывают кризис, которого в течение многих десятилетий не было», — подчеркнул собеседник RT.

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Политолог Руслан Бальбек обратил внимание, что риторика Дональда Трампа в отношении Джо Байдена и его администрации верна, учитывая количество проблем, которые возникли с начала его президентства.

«Думаю, что Трамп сгущает краски перед промежуточными выборами в США, чтобы ткнуть демократов во главе с Байденом лицом в грязь. Но истина в его словах есть. Действительно, из-за своей политики Соединённые Штаты несут репутационные и экономические убытки. К тому же есть множество примеров, когда сильную, развитую, но агрессивную державу возмущённые соседи, объединившись, втаптывали в грязь. И, без сомнения, США идут именно по этому пути», — добавил он в беседе с RT.