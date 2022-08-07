Член ОП Данюк: США испытывают кризис, какого не было в течение десятилетий
- РИА Новости
«Мы видим, что при Байдене не была решена ни одна из проблем, которая была анонсирована. До сих пор очень остро стоит миграционный кризис. К этому добавился энергетический кризис, высочайшие темпы инфляции, сбои логистических поставок», — рассказал Данюк.
По его словам, США вынуждены «с протянутой рукой обращаться к Венесуэле, Саудовской Аравии с просьбой, чтобы они нарастили добычу нефти».
«Это говорит о том, что США действительно испытывают кризис, которого в течение многих десятилетий не было», — подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что Трамп использует эту ситуацию в своих целях.
«Как инструмент, с помощью которого можно показать всю некомпетентность и неуспешность Байдена и его администрации», — заключил собеседник RT.
Ранее Трамп заявил, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира.
Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.