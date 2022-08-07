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Член ОП Данюк: США испытывают кризис, какого не было в течение десятилетий

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал слова бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира.
Член ОП Данюк: США испытывают кризис, какого не было в течение десятилетий
  • РИА Новости

«Мы видим, что при Байдене не была решена ни одна из проблем, которая была анонсирована. До сих пор очень остро стоит миграционный кризис. К этому добавился энергетический кризис, высочайшие темпы инфляции, сбои логистических поставок», — рассказал Данюк.

По его словам, США вынуждены «с протянутой рукой обращаться к Венесуэле, Саудовской Аравии с просьбой, чтобы они нарастили добычу нефти».

«Это говорит о том, что США действительно испытывают кризис, которого в течение многих десятилетий не было», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Трамп использует эту ситуацию в своих целях.

«Как инструмент, с помощью которого можно показать всю некомпетентность и неуспешность Байдена и его администрации», — заключил собеседник RT.

Ранее Трамп заявил, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира.

Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.

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