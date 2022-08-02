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Москва призвала Вашингтон признать новую реальность, в которой нет места гегемонии США

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Министерство иностранных дел России призывает США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.
Москва призвала Вашингтон признать новую реальность, в которой нет места гегемонии США
  • Gettyimages.ru
  • © Mlenny

Такое сообщение министерство выпустило в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», — говорится в заявлении МИД.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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