Трамп заявил, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира
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«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят до адресатов и чья система образования располагается в конце любого списка», — цитирует Трампа ТАСС.
Он также выразил обеспокоенность, что другие страны мира больше «не уважают и не слушают» Вашингтон.
Ранее Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.
Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.