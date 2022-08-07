Трамп заявил, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира

Соединённые Штаты «во многих отношениях» превратились в страну третьего мира, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят до адресатов и чья система образования располагается в конце любого списка», — цитирует Трампа ТАСС.

Он также выразил обеспокоенность, что другие страны мира больше «не уважают и не слушают» Вашингтон.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.

Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.