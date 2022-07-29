«Нет слова — нет проблемы»: почему власти США «отменили» рецессию в стране

В парламенте Великобритании осудили сотрудничество Эммы Радукану и Дмитрия Турсунова. Председатель Всепартийной группы по России Крис Брайант выразил опасение, что в Кремле это представят как пиар-достижение. А руководитель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джулиан Найт посоветовал Ассоциации лаун-тенниса (LTA) вмешаться в происходящее. По мнению олимпийской чемпионки Елены Весниной, Турсунов — один из немногих сильных тренеров в туре. В свою очередь, тренер Ольга Морозова выразила уверенность, что отечественный наставник способен вывести подопечную на новый уровень. А Виктор Янчук счёл слова депутатов проявлениями русофобии.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил несогласие с оптимистичной позицией администрации Белого дома относительно экономической ситуации, в которой находятся Соединённые Штаты Америки. По его мнению, страна столкнулась с масштабным финансовым кризисом.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. На Уолл-стрит коллапс. Мы в состоянии рецессии», — сказал он, выступая на мероприятии в Стейтен-Айленде.

При этом позднее Адамс отказался от своей жёсткой позиции относительно экономического состояния страны, сообщает Yahoo!News.

«В экономике у нас сейчас тяжёлые времена, но мы их преодолеем, потому что я верю в нашего президента», — заявил глава Нью-Йорка.

Также по теме «Оторвано от действительности»: почему руководство США отрицает наступление рецессии в стране С апреля по июнь объём ВВП США снизился на 0,9% в годовом выражении. Экономика страны сокращается уже два квартала подряд, что может...

28 июля Минфин США опубликовал данные, из которых следует, что ВВП Соединённых Штатов Америки во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Таким образом, снижение происходит два квартала подряд (в первом квартале уменьшение ВВП произошло на 1,6%).

В The Guardian указали, что два подряд квартала со снижением ВВП обычно считаются началом рецессии в экономике, приводит текст материала ИноТВ.

При этом данный факт отрицает председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который констатировал, что «замедление темпов экономического роста во втором квартале было заметным», но при этом не считает, что США находятся в состоянии рецессии. По его словам, есть много сфер американской экономики, в которых «всё хорошо».

Аналогичное заявление сделала глава американского Минфина Джанет Йеллен, также признавшая факт «замедления экономики». Но в её понимании рецессия — широкомасштабное ослабление экономики: «Это не то, что мы видим сейчас».

Подвёл черту под этим сам Джо Байден. По его мнению, экономика США переходит к стабильному бесперебойному росту и более низкой инфляции.

«Это неудивительно, что экономика замедляется на фоне действий ФРС по замедлению инфляции. Но даже перед лицом исторических вызовов мы находимся на верном пути — и мы выйдем из этого перехода более сильными и в более безопасном положении», — сказал глава Белого дома.

При этом после заявлений представителей администрации Байдена администрация интернет-энциклопедии Wikipedia приостановила возможность редактирования статьи о слове «рецессия» для незарегистрированных пользователей, передаёт Newsweek.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова не обошла стороной нежелание администрации президента США признавать факт рецессии в собственной стране.

«Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», — написала она в своём Telegram-канале.

Также Захарова напомнила, что термин «рецессия» был введён в США в конце 1930-х годов ХХ века и заменил слово «депрессия».

«Старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново. Раньше, кстати, американских политических эквилибристов выручали словечки, типа «спад», «замедление». Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и тд. Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», — заметила представитель внешнеполитического ведомства.

США переживают серьёзный системный кризис, заявил RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Прежняя система потерпела крах. Америка утратила свою экономическую составляющую. Мы уже видели несколько финансовых кризисов, которые инициировали США, в ближайшее время могут быть и другие», — сказал он.

По его словам, излюбленная тактика Вашингтона вести поиск внешнего врага — СССР или мировой социализм, затем глобальный терроризм в лице исламистских структур, а теперь Россия и Китай. Политолог подчеркнул, что подобная политика в настоящее время чревата перерастанием рядовых военных действий в ядерную войну.

«Этот нарратив поиска врага ломает всю политическую и дипломатическую культуру, традиции сотрудничества, поисков взаимовыгодных дел, начинается использование языка вражды. Объясняется, что Россия и Китай — страны, которые являются экзистенциальными угрозами для Запада. Это усиливает милитаризацию и опасность развязывания войны», — подчеркнул Почта.

Политолог Юрий Светов в разговоре с RT также заметил, что в нынешней Америке занимаются поиском виновных в экономических проблемах, а не пытаются их решить.

«Байден придумал «путинское повышение цен», кто-то это оспаривает, кто-то говорит, что слово «рецессия» не применимо к американской экономике. Это может плохо закончиться. Проблемы бывают у каждой страны, но задача власти — честно оценить ситуацию и принимать меры, которые от них зависят. А политики США сейчас всё сваливают на Россию, мол, Россия виновата. А исправлять кто будет, Россия, что ли?» — задался вопросом эксперт.