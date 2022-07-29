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Мэр Нью-Йорка Адамс заявил о серьёзном финансовом кризисе в США

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил серьёзный финансовый кризис, а «Уолл-стрит рушится».
Мэр Нью-Йорка Адамс заявил о серьёзном финансовом кризисе в США
  • AFP
  • © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Стейтен-Айленде, пишет New York Post.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете», — сказал Адамс.

По его словам, «Уолл-стрит рушится», а в США наступила рецессия.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что экономика страны не войдёт в рецессию.

Также он выразил надежду, что экономика США перейдёт «от быстрого роста к устойчивому росту».

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