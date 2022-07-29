Мэр Нью-Йорка Адамс заявил о серьёзном финансовом кризисе в США
- AFP
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Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Стейтен-Айленде, пишет New York Post.
«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете», — сказал Адамс.
По его словам, «Уолл-стрит рушится», а в США наступила рецессия.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что экономика страны не войдёт в рецессию.
Также он выразил надежду, что экономика США перейдёт «от быстрого роста к устойчивому росту».