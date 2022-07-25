Байден рассчитывает, что США удастся избежать рецессии и перейти «к устойчивому росту»

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Американский президент Джо Байден надеется, что экономика Соединённых Штатов не войдёт в рецессию, а перейдёт «от быстрого роста к устойчивому росту».

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

«Мы не будем в рецессии», — заявил Байден, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, в США низкий уровень безработицы. Говоря о предстоящем выпуске данных о ВВП США, он отметил, что увидеть некоторое снижение представляется возможным.

«Но я не думаю, что мы увидим рецессию... Я надеюсь, что мы перейдём от быстрого роста к устойчивому росту», — отметил президент.

Гендиректор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает высокой вероятность рецессии в американской экономике. Также экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.

Как утверждает бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии, при этом глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала текущую ситуацию «периодом перемен, когда рост замедляется».

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