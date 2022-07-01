Bloomberg: прогнозы JPMorgan по экономике США «проходят в опасной близости к рецессии»

Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии, также специалисты пересмотрели прогноз роста ВВП в меньшую сторону.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главного экономиста JPMorgan Майкла Фероли, прогнозы банка «проходят в опасной близости к рецессии».

«Но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — сказал он.

Как ранее сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, по мнению фонда, избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.