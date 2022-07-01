Bloomberg: прогнозы JPMorgan по экономике США «проходят в опасной близости к рецессии»
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам главного экономиста JPMorgan Майкла Фероли, прогнозы банка «проходят в опасной близости к рецессии».
«Но мы всё же ждём, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — сказал он.
Как ранее сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, по мнению фонда, избежать рецессии в США будет всё сложнее.
Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.
Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.