Глава МВФ Георгиева: избежать рецессии в США будет всё сложнее

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что избежать рецессии в США будет всё сложнее, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаём, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределённость текущей ситуации», — цитирует её ТАСС.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.

Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.