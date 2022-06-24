МВФ считает важным для США отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины

Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряжённой цепочки поставок, мы ясно видим преимущество отмены тарифов, введённых в последние пять лет», — приводит РИА Новости её слова, сказанные на заседании Фонда с американскими представителями.

МВФ также видит возможность для США «взаимодействовать со своими торговыми партнёрами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий», отметила Георгиева.

Министерство торговли США ранее заявило, что попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Запад предпринимает шаги для дальнейшего роста цен на продовольствие.