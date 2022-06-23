Минторг США попросит ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

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Министерство торговли США считает, что поставляемые из России азотные удобрения «продаются или, вероятно, будут продаваться в Соединённых Штатах по заниженным экспортным ценам». В связи с этим ведомство попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на эти удобрения.
Минторг США попросит ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продаётся или, вероятно, будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам», — говорится в проекте документа, который планируется опубликовать на портале правительственных распоряжений США.

Минторг пришёл к такому выводу на основании анализа поставок с апреля 2020 по март 2021 года, пишет агентство.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — говорится в документе.

В конце марта управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения — они попали в список жизненно необходимых продуктов.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в беседе с RT выразил мнение, что ошибки Запада с избыточными инвестициями в возобновляемые источники «задрали цены на энергоносители». Это привело к росту цен на удобрения и снижению их производства, что, в свою очередь, сказалось на урожайности.

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