Антонов: Запад предпринимает шаги для дальнейшего роста цен на продовольствие 

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покомментировал решение Министерства торговли США установить пошлины на удобрения из России.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

По его словам, действия США вызывают обеспокоенность России, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности.

Он отметил, что в очередной раз заверения Вашингтона в его приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией.

По его словам, российские химические компании намерены оставаться надёжными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам.

«Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США», — заявил Антонов.

По его словам, также страны Запада пытаются убедить международное сообщество, что санкции не распространяются на российский сельскохозяйственный экспорт.

«В то же время предпринимают шаги, которые как минимум приводят к дальнейшему росту цен», — заявил он, отметив, что в результате страдают население и бизнес, в том числе и американский.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно.