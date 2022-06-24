Антонов: Запад предпринимает шаги для дальнейшего роста цен на продовольствие 

Короткая ссылка
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покомментировал решение Министерства торговли США установить пошлины на удобрения из России.
Антонов: Запад предпринимает шаги для дальнейшего роста цен на продовольствие 
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства. 

По его словам, действия США вызывают обеспокоенность России, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности.

Он отметил, что в очередной раз заверения Вашингтона в его приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией.

По его словам, российские химические компании намерены оставаться надёжными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам.

«Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США», — заявил Антонов.

По его словам, также страны Запада пытаются убедить международное сообщество, что санкции не распространяются на российский сельскохозяйственный экспорт.

«В то же время предпринимают шаги, которые как минимум приводят к дальнейшему росту цен», — заявил он, отметив, что в результате страдают население и бизнес, в том числе и американский.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить