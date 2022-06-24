Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно

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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно.
Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставкам сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — сказал он во время заседания в формате БРИКС+.

  • Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители, удобрения и зерно

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Турции назвало конструктивными переговоры с делегацией российского оборонного ведомства на тему зерна.

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