Гендиректор Goldman Sachs считает высокой вероятность рецессии в США

Гендиректор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает высокой вероятность рецессии в американской экономике. Такое мнение он выразил в эфире радио NPR.

На фоне «агрессивных» попыток ФРС повышать процентные ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией штатные экономисты банка «делают ставку на 50%-ную вероятность рецессии в ближайшие два года», сообщает сайт радиостанции.

Вместе с этим Соломон считает, что ситуация может быть «ещё хуже».

«Меня это не беспокоит, но я думаю, что вероятность рецессии в ближайшие 24 месяца высока», — сказал глава Goldman Sachs.

Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.