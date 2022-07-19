Гендиректор Goldman Sachs считает высокой вероятность рецессии в США

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Гендиректор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает высокой вероятность рецессии в американской экономике. Такое мнение он выразил в эфире радио NPR.
Гендиректор Goldman Sachs считает высокой вероятность рецессии в США
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На фоне «агрессивных» попыток ФРС повышать процентные ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией штатные экономисты банка «делают ставку на 50%-ную вероятность рецессии в ближайшие два года», сообщает сайт радиостанции.

Вместе с этим Соломон считает, что ситуация может быть «ещё хуже».

«Меня это не беспокоит, но я думаю, что вероятность рецессии в ближайшие 24 месяца высока», — сказал глава Goldman Sachs.

Экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.

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