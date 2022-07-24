Глава Минфина США признала замедление экономики страны

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Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью NBC признала замедление экономики Соединённых Штатов.
Глава Минфина США признала замедление экономики страны
  • AP

«Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших её из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии. Мы в периоде перемен, когда рост замедляется», — цитирует её РИА Новости

Вместе с этим он заявила, что данное положение дел является необходимым и «соответствует ситуации».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден сделал из Соединённых Штатов «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи.

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