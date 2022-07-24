Трамп заявил, что США при Байдене стали «нищей страной»
По его словам, США всего за два года превратились из самой сильной страны в одну из самых слабых в плане признания и уважения.
«Нас никто больше не уважает», — передаёт ТАСС его слова в ходе выступления на студенческой конференции во Флориде.
Он также отметил, что два года назад США были близки к тому, что конкурировать с Россией и Саудовской Аравией в сфере энергетики.
«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — заключил экс-президент.
Ранее экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. сочли опасной близость американской экономики к рецессии.
До этого Трамп заявлял, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.