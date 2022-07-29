Захарова: власти США упорно отрицают рецессию в американской экономике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США упорно отрицают рецессию в экономике страны.

По её мнению, США просто перестали использовать этот термин.

«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда рецессия», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, аналогичным образом в прошлом США поступили и с «экономическими депрессиями» — просто перестали употреблять это выражение, как и слово «паника» в вопросах, связанных с экономическим кризисом.

«Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из себя во время спора с журналистом о рецессии в США.