Представитель Белого дома вышла из себя во время обсуждения рецессии в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из себя во время спора с журналистом о рецессии в США.

Представитель СМИ задал вопрос, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии?

Жан-Пьер заявила, что для описания рецессии следует учитывать большое количество экономических факторов и индикаторов.

«А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП», — момент с раздражением представителя Белого дома опубликовал RNC Research в Twitter.

Ранее в Министерстве торговли США сообщили, что валовой внутренний продукт (ВВП) государства в II квартале текущего года снизился на 0,9% в годовом исчислении.

В I квартале 2022 года ВВП США снизился на 1,6%.