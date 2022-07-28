ВВП США в II квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении

Валовой внутренний продукт США в II квартале текущего года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию американского Министерства торговли.

«Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,9% в II квартале 2022 года», — говорится в документе министерства.

В I квартале 2022 года ВВП США снизился на 1,6%.

Агентство отмечает, что, как ожидали эксперты, в годовом исчислении американский ВВП за II квартал возрастёт на 0,3%.

Ранее американский президент Джо Байден выразил надежду, что экономика Соединённых Штатов не войдёт в рецессию, а перейдёт «от быстрого роста к устойчивому росту».