Британский историк Фергюсон: Россия знает, что у единства Запада «есть срок годности»
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«Усталость от войны уже ощущается на Западе», — написал он в статье для Focus.
По мнению Фергюсона, Соединённые Штаты допустили «тактические ошибки» на Украине, не сделав ничего, чтобы положить конец украинскому кризису «досрочно».
«Сейчас для этого слишком поздно. Россия становится сильнее, а Украина слабеет», — пишет историк.
Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.