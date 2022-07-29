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Британский историк Фергюсон: Россия знает, что у единства Запада «есть срок годности»

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Чем дольше будет длиться украинский кризис, тем сложнее будет становиться ситуация, в которой окажется Киев, считает британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. По его мнению, российский президент Владимир Путин «знает, что у западного единства есть срок годности».
Британский историк Фергюсон: Россия знает, что у единства Запада «есть срок годности»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Усталость от войны уже ощущается на Западе», — написал он в статье для Focus.

По мнению Фергюсона, Соединённые Штаты допустили «тактические ошибки» на Украине, не сделав ничего, чтобы положить конец украинскому кризису «досрочно».

«Сейчас для этого слишком поздно. Россия становится сильнее, а Украина слабеет», — пишет историк.

Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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