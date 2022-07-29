Guardian: в США началась необъявленная рецессия

ВВП США снижается два квартала подряд: как отмечает The Guardian, это является формальным признаком начала рецессии в экономике. Официального признания рецессии пока нет, однако давление на администрацию Джо Байдена продолжает расти: рейтинг одобрения его экономической политики достиг минимума за всё время пребывания его у власти.

За последние три месяца экономика США опять продемонстрировала снижение, что стало неофициальным сигналом начала рецессии, пишет The Guardian. В минувший четверг Министерство торговли США сообщило, что во втором квартале 2022 года снижение ВВП составило в среднем 0,9%, в сравнении со снижением в среднем на 1,6% в первом квартале.

Эта новость станет сильным ударом для администрации Джо Байдена в преддверии выборов в конгресс, отмечает издание. The Guardian напоминает, что многие представители Белого дома старались избегать разговора о рецессии, настаивая на том, что многие области экономики остаются сильными.

Прошлогодний быстрый рост ВВП США привёл к инфляции, что, в свою очередь, побудило ФРС к повышению ключевой ставки, пишет The Guardian. Это отразилось на ВВП: снизились траты потребителей и инвестиции в недвижимость, замедлились бизнес-процессы. Как отмечает The Guardian, два подряд квартала со снижением ВВП обычно считаются началом рецессии в экономике. Однако Национальное бюро экономических исследований, являющееся официальным арбитром в вопросе наступления рецессии, пока не выносило свой вердикт, поскольку стремится учитывать не только ВВП, но и иные факторы.

Тем временем, давление на администрацию Байдена возрастает, пишет The Guardian. Рейтинг одобрения экономической политики президента сейчас достиг минимума с момента его вступления в должность. «Это неудивительно, что экономика замедляется на фоне действий ФРС по замедлению инфляции. Но даже перед лицом исторических вызовов мы находимся на верном пути — и мы выйдем из этого перехода более сильными и в более безопасном положении», — приводит издание слова Джо Байдена.