Политолог Светов прокомментировал заявление о наступлении серьёзного кризиса в США

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, что в США наступил серьёзный финансовый кризис, а «Уолл-стрит рушится».

По мнению Светова, подобные высказывания могут быть связаны с грядущими выборами в Соединённых Штатах.

Республиканцы говорят о наступлении кризиса и рецессии, в то время как демократы называют это «необходимым снижением после успешного роста», добавил он.

«Понятно, что у американцев есть проблемы в экономике, как и у многих других стран. Но эти проблемы надо решать, а их решать не хотят, ищут любые отговорки, чтобы этого не делать, — Байден придумал «путинское повышение цен», — сообщил специалист.

Задача властей любой страны, как отметил эксперт, состоит в честной оценке ситуации и принятии мер для устранения проблем.

«А политики США сейчас всё сваливают на Россию», — заключил политолог.

Ранее мэр Нью-Йорка Адамс заявил о серьёзном финансовом кризисе в США.