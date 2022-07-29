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Политолог Светов прокомментировал заявление о наступлении серьёзного кризиса в США

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, что в США наступил серьёзный финансовый кризис, а «Уолл-стрит рушится».
Политолог Светов прокомментировал заявление о наступлении серьёзного кризиса в США
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

По мнению Светова, подобные высказывания могут быть связаны с грядущими выборами в Соединённых Штатах.

Республиканцы говорят о наступлении кризиса и рецессии, в то время как демократы называют это «необходимым снижением после успешного роста», добавил он.

«Понятно, что у американцев есть проблемы в экономике, как и у многих других стран. Но эти проблемы надо решать, а их решать не хотят, ищут любые отговорки, чтобы этого не делать, — Байден придумал «путинское повышение цен», — сообщил специалист.

Задача властей любой страны, как отметил эксперт, состоит в честной оценке ситуации и принятии мер для устранения проблем.

«А политики США сейчас всё сваливают на Россию», — заключил политолог.

Ранее мэр Нью-Йорка Адамс заявил о серьёзном финансовом кризисе в США.

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