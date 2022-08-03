Один процент: почему американцы не считают ситуацию с Россией главной проблемой США

Абсолютное большинство американцев не относят ситуацию с Россией к числу главных вызовов для США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup. Согласно данным исследования, лишь 1% респондентов включили РФ в перечень самых главных проблем Соединённых Штатов. Наибольшую озабоченность у американцев вызывает внутренняя политика: инфляция, государственное управление и закон об абортах. По мнению аналитиков, в последние месяцы руководство США активно пыталось с помощью кризиса на Украине отвлечь внимание населения от ухудшения экономических показателей в стране. Однако, констатируют эксперты, результаты опросов говорят о том, что эта попытка провалилась.

Подавляющее большинство американцев не относят ситуацию с Россией к самым главным проблемам США. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Gallup за июнь и июль.

«Тема войны на Украине продолжает преобладать в новостном цикле, но лишь 1% американцев называет ситуацию с Россией серьёзной проблемой для США», — говорится в пресс-релизе Gallup.

Согласно исследованию, этот показатель достигал максимального значения в марте — тогда на фоне эскалации кризиса на Украине Россию назвали главной проблемой 9% участников опроса. В последующие месяцы процент таких ответов снижался: в апреле так ответили 5% респондентов, а в мае — 3%.

В то же время наибольшую озабоченность у американцев вызывают внутренние проблемы США. Так, инфляция беспокоит 17% участников исследования. Аналогичное число респондентов важной проблемой назвали вопросы государственного управления. В целом, экономические вопросы вызывают озабоченность у 35% американцев.

8% граждан США также считают важной проблемой ситуацию с законодательством в сфере абортов. Как отмечают в Gallup, это самый высокий показатель с тех пор, как в 1984 году служба начала отслеживать отношение американцев к этой теме. Отмечается, что это связано с принятым в июне решением Верховного суда США отменить на федеральном уровне гарантии права на аборт, отдав этот вопрос на усмотрение штатов.

Антироссийская истерия

Снижение интереса американцев к российской тематике наблюдается на фоне масштабной антироссийской кампании в СМИ Соединённых Штатов.

Специалисты в области американских медиа отмечают, что в первый месяц с начала российской спецоперации по защите Донбасса американские СМИ уделяли ситуации на Украине больше внимания, чем другим военным конфликтам за последние десятилетия, в том числе с участием США.

Эфир телеканала NBC

Gettyimages.ru

© William B. Plowman/NBC

В частности, такую информацию приводит портал The Tyndall Report, занимающийся мониторингом новостных выпусков ряда ключевых телеканалов США. По его данным, в марте 2022 года новостные программы на каналах ABC, CBS и NBC уделили Украине в совокупности 562 минуты эфирного времени.

«Первый полный месяц российского вторжения на Украину освещался больше, чем самые освещаемые месяцы трёх вторжений США: в Панаму (240 минут в декабре 1989 года), в Сомали (423 минуты в декабре 1992 года) и в Афганистан (306 минут в ноябре 2001 года)», — пишет портал.

Аналогичные данные The Tyndall Report приводит и о нападении США на Ирак в 2003 году.

«Самое удивительное, что оба месяца, характеризовавшихся наиболее активным освещением в СМИ войны в Ираке, в этом плане оказались не столь насыщенными, как прошедший месяц (март. — RT) на Украине (414 минут в марте 2003 года и 455 минут в апреле)», — указывают специалисты.

Кроме того, The Tyndall Report обращает внимание на то, что обычно американские медиа стараются нейтрально рассказывать о военных конфликтах, в которых США не принимают участия. В случае с Украиной этого не произошло — освещение украинского кризиса ключевые СМИ США ведут с позиций Киева.

Представители Белого дома также регулярно критикуют РФ не только за действия на Украине, но и обвиняют Москву в ухудшении ситуации в американской экономике. Например, Джо Байден регулярно заявляет, что в рекордной за последние 40 лет инфляции в США (9,1% за июнь) виновата Россия. Повышение цен в стране он при этом называет «путинским».

Коллапс на Уолл-стрит

По словам аналитиков, повышенное внимание СМИ и политиков США к России и украинскому кризису объясняется желанием Белого дома переключить внимание американцев с серьёзного ухудшения ситуации в американской экономике на внешнеполитические проблемы.

Так, с апреля по июнь 2022 года объём валового внутреннего продукта Соединённых Штатов сократился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такие данные 28 июля привело Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Нью-Йоркская фондовая биржа

AP

© John Minchillo

В свою очередь, в Федеральном резервном банке Атланты сообщили, что во II квартале американская экономика сократилась на 1,2%.

С января по март 2022 года динамика ВВП США тоже была отрицательной — в этот период сокращение произошло на 1,6% в годовом выражении.

Подобная статистика говорит о том, что экономический спад в США продолжается уже два квартала подряд, что обычно принято считать началом технической рецессии, говорят аналитики.

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Это мнение разделяет и мэр Нью-Йорка, демократ Эрик Адамс.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. На Уолл-стрит коллапс. Мы в состоянии рецессии», — сказал он, выступая на мероприятии в Статен-Айленде.

Впрочем, после он смягчил свою позицию, отметив, что ситуация в экономике непростая, однако властям США под силу преодолеть трудности.

При этом, по мнению Джо Байдена, экономика США переходит к стабильному бесперебойному росту и более низкой инфляции.

«Это неудивительно, что экономика замедляется на фоне действий ФРС по сдерживанию инфляции. Но даже перед лицом исторических вызовов мы находимся на верном пути. И мы выйдем из этого перехода более сильными и в более безопасном положении», — сказал глава Белого дома.

Однако, как следует из опубликованных в июле результатов опроса The New York Times и Siena College, 77% американцев считают, что США движутся в неправильном направлении. Помимо этого, 58% опрошенных назвали экономическую ситуацию в стране плохой и лишь 9% — хорошей. В то же время 78% считают инфляцию и стоимость жизни в США крайне важными вопросами.

Исследование также показало, что большинство приверженцев Демократической партии США (61%) выступают против выдвижения демократа Джо Байдена на второй срок в 2024 году.

«Умами людей элита уже не владеет»

Как отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, результаты опроса Gallup вовсе не означают, что американцы хорошо относятся к РФ и не восприимчивы к пропаганде — просто традиционно внутренняя политика их интересует гораздо больше, чем внешняя. И на фоне ухудшающейся экономической ситуации эта тенденция лишь укрепилась.

«Сам по себе этот опрос не даёт представления об отношении американцев к России, но он показывает, что внимание американцев не удаётся оторвать от их страха, что завтра всё в стране рухнет из-за ухудшения экономических показателей», — заявил Дробницкий в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Американского избирателя интересуют прежде всего его собственные дела, его собственное благосостояние и благосостояние его ближайшего окружения. Границей ойкумены для подавляющего большинства американцев является граница их штата, а дальше уже начинается какая-то terra incognita, так сказать. А уж что происходит в других странах — это их, по большому счёту, не интересует», — сказал политолог в разговоре с RT.

При этом эксперты констатируют, что американскому руководству не удалось списать собственные провалы в экономике на РФ.

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«Попытка свалить на Россию экономические сложности с помощью формулировок типа «путинское повышение цен» не удалась. Схема «У нас бензин подорожал — это Путин виноват» не прошла, американцы в это не поверили. Американцы обычно гораздо больше винят собственные власти в том, что происходит в Америке», — пояснил Дробницкий.

При этом эксперты не исключили, что из-за охлаждения интереса американской публики к украинской теме и России Белый дом может попытаться найти новых врагов для отвлечения внимания населения от проблем в стране. По мнению Дробницкого, на роль «врага» может быть выбран Китай.

«Можно попробовать переключить внимание на КНР. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не просто так ведь полетела на Тайвань. Многие люди следят за всем этим, но понятно, что это тоже не даст большого отвлечения. Ещё один вариант — попытка найти серьёзного внутреннего врага. Например, Трампа», — предположил эксперт.

Дробницкий также обращает внимание на то, что в сложившейся ситуации администрации Байдена не помогает даже традиционная поддержка главных американских СМИ.

«В руках у либерального истеблишмента, который сейчас находится у власти в США, находятся практически все СМИ. И даже эти СМИ сейчас вносят лепту в панические настроения населения. Механизм управления общественными настроениями сломался, хотя раньше он работал исправно», — подчеркнул Дмитрий Дробницкий.

По его словам, такая ситуация может представлять угрозу для нынешней администрации в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс.

«Это серьёзная угроза, так как скоро в США выборы. А выборы — это прежде всего информация. Но умами людей нынешняя элита уже не владеет», — заключил аналитик.