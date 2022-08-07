Трамп заявил об угрозе мировой безопасности из-за «некомпетентных людей» в руководстве

Бывший президент США Дональд Трамп допустил начало третьей мировой войны из-за «некомпетентных людей» в руководстве.

«Мы можем прийти к третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому что у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», — передаёт РИА Новости его слова в ходе выступления на слёте консерваторов в Техасе.

Также Трамп выразил уверенность, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы он был главой Соединённых Штатов.

«А Китай с Тайванем станут следующими. Тоже такого никогда бы не было», — заключил экс-президент.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.