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Глава МИД Нидерландов поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам

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Нидерланды поддержат решение Европейского союза о приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Вопке Хукстра.
Глава МИД Нидерландов поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам
  • РИА Новости

«В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам. — RT)», — приводит его слова RTL Nieuws

Тем не менее нидерландская сторона выступает против запрета учебных виз, виз для посещения семьи, а также виз, связанных с вынужденным перемещением, и виз для долгосрочного проживания, отметил Хукстра.

Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, полный запрет на выдачу виз россиянам не найдёт единодушной поддержки в ЕС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит без ответа возможные визовые ограничения ЕС для россиян.

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