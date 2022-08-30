Без консенсуса: почему не все страны ЕС поддерживают запрет на выдачу виз гражданам России

Предложение о полном запрете выдачи виз гражданам России не найдёт единогласной поддержки в ЕС, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее, по его словам, подход к предоставлению документов российским гражданам должен быть пересмотрен. Визовый вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге. Эксперты полагают, что в качестве компромиссного варианта в текущей ситуации стоит ожидать, что ЕС отменит действие упрощённого визового режима с Россией.

Идея введения полного запрета на выдачу виз гражданам России не получит единогласной поддержки в Евросоюзе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Не считаю, что разрыв отношений с российским гражданским населением будет полезен, и не думаю, что эта идея получит необходимое единодушное одобрение», — отметил Боррель в эфире австрийской ORF TV.

При этом он призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз для россиян по выборочному принципу.

«Полагаю, нам нужно пересмотреть пути получения визы определёнными россиянами. Конечно, олигархам (мы её давать. — RT) не хотим. Нам нужен более избирательный подход. Но я не за то, чтобы прекратить выдачу виз всем россиянам», — подчеркнул он.

Вопрос о визовых ограничениях для российских граждан будет обсуждаться в рамках неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС, которая пройдёт в Праге 30—31 августа.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что силам, продвигающим в ЕС идею полного запрета виз для россиян, не удастся добиться её поддержки от всех членов союза.

«Особо активные страны — это, как всегда, наиболее ярые русофобские государства Прибалтики, поддерживаемые поляками. Но в эти страны едет не так много туристов. А те государства, куда ездят наши туристы, очень заинтересованы в продолжении бизнеса... Поэтому поддержка стран, выступающих против российских граждан, будет минимальной», — считает политик.

Визовая дискриминация

Напомним, в августе о снижении количества или прекращении выдачи туристических и иных виз россиянам сообщили в ряде европейских государств. Об этих мерах страны объявили на фоне призыва президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд в ЕС всех российских граждан.

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Так, на неопределённый срок оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян уже прекратили Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Власти Финляндии значительно сократили приём заявок на получение туристических виз. При этом власти Эстонии приняли решение с 18 августа не пускать в страну граждан РФ и по действующим документам.

На днях вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что из-за визовых ограничений и невозможности оплаты долгов около 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в республике.

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что власти страны считают российских туристов угрозой для страны, а также выразила мнение, что свободная выдача шенгенских виз якобы подрывает режим санкций ЕС, введённых против России.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что страны Прибалтики, Финляндия и Польша могут объединиться для регионального запрета выдачи виз россиянам. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава настаивает на прекращении предоставления виз гражданам РФ, кроме гуманитарных.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, против подобного запрета выступают во Франции и в Германии. Там считают, что нужно продолжить выдавать визы гражданам, не связанным с властями РФ.

Несмотря на это, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

«Неправильно, чтобы в наших городах, на наших пристанях прогуливались российские туристы. Нам нужно направить российскому населению сигнал, что этот конфликт — это ненормально, неприемлемо», — приводит издание слова высокопоставленного источника в ЕС, участвующего в переговорах.

Европарламент

globallookpress.com

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Такую позицию поддержал и другой высокопоставленный источник FT, который сообщил, что более жёсткие ограничительные меры в отношении визового режима для россиян могут быть приняты до конца года.

«Ситуация исключительная и требует исключительных шагов. Нам нужно пойти дальше приостановки упрощения визового режима», — приводит его слова издание.

С предложением приостановить действие упрощённого визового режима между странами ЕС и Россией с Белоруссией собирается выступить правительство Чехии, сообщил Bloomberg. По информации агентства, это решение было выдвинуто Прагой после того, как ЕС отказался полностью ограничивать выдачу виз россиянам.

Если эта мера будет принята, россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз, однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.

Поэтапные запреты

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, своим заявлением Боррель констатирует отсутствие консенсуса по этому вопросу внутри ЕС, а не какое-либо изменение позиции в пользу России.

«Боррель даёт понять главным идеологам этой меры — эстонцам, латышам, литовцам, полякам и финнам, что они пытаются бежать впереди Брюсселя, а это не приветствуется. Боррель — человек, глубоко антироссийски настроенный, но дисциплинированный. Он делает то, что ему говорят», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что политики в странах Западной Европы, в отличие от наиболее реакционных элементов политических элит Прибалтики, Финляндии и Польши, не заинтересованы в подобных мерах.

«По большому счёту, кроме них, это никого в ЕС не беспокоит и никому не нужно», — пояснил собеседник RT.

Шенгенская виза

Legion-Media

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Несмотря на то что единой позиции в ЕС по полному запрету виз для россиян, по словам Борреля, нет, стоит ожидать, что упрощённый режим их получения всё же будет отменён, считает Межевич.

«Мы вернёмся к исходному варианту — с визами по €80, толстым пакетом необходимых документов, длительными сроками получения. Но пока без полного запрета», — полагает эксперт.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев в разговоре с RT заметил, что фактический запрет на приезд туристов из России нанесёт урон прежде всего экономике самой Европы и никак не повлияет на политическую обстановку в РФ.

«Это мотивировано мифическим сценарием, при котором россияне испугаются отмены виз и, видимо, сразу свергнут правительство. Всё это, конечно, полная глупость. Россияне вывозили на отдых в страны Европы миллиарды евро, тем самым субсидировали экономику ЕС. На наши деньги строится и развивается туристический бизнес, гостиницы, пляжи, рестораны», — отметил политолог.

В случае введения полного визового запрета эти деньги будут оставаться в России, отметил Матвейчев.

«Это будет уникальная возможность не дарить эти деньги им, а оставить их в России, чтобы у нас были прекрасные гостиницы и сервис, красивые парки и исторические зоны. Если мы 30 лет будем столько сюда вкладывать, сколько вкладывали в другие страны, у нас всё будет ещё лучше, чем у них», — считает собеседник RT.

Он добавил, что политика введения запретов в отношении россиян продвигается через страны Прибалтики администрацией США, которая полагает, что давлением на население она сможет добиться смены власти в РФ.

«То, что Европа пострадает без наших денег, Вашингтон совершенно не волнует. Там полагают, что тот процент российских граждан, которые привыкли к поездкам в Европу как к данности, в случае полного визового запрета восстанет против правительства. Запад не может победить РФ открыто, поэтому бросает силы на подрыв ситуации изнутри. Если сейчас консенсуса по поводу запрета на визы для граждан РФ в ЕС нет, он потенциально может быть сформирован до конца этого года», — заключил политолог.