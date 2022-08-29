В МВД Эстонии предупредили, что 4500 россиян могут потерять недвижимость из-за санкций

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что 4,5 тыс. россиян могут лишиться недвижимости в республике из-за визовых ограничений и невозможности оплачивать долги.

Власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

Коммусаар отметил, что эстонские банки не могут принимать из-за санкций платежи из России.

Большая часть россиян — собственников недвижимости в Эстонии имеет вид на жительство, однако есть и те, кому необходима виза для посещения республики.

«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие (потеря имущества. — RT)», — рассказал Коммусаар порталу ERR.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT заявили, что решение Эстонии по поводу виз не окажет значительного влияния на россиян.