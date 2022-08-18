В ГД уверены в отсутствии значительного влияния на россиян решения Эстонии по поводу виз
- Gettyimages.ru
- © barisonal
Как отметил Сергей Кривоносов, отношение Эстонии к России можно назвать «безобразным».
«Эстония от этого (решения. — RT) проиграет намного больше. Наши граждане ничего не потеряют от того, что не будут туда ездить. Есть ещё много интересных мест — более доступных и доброжелательных. Не считаю, что нужно сильно по этому поводу переживать, а нужно вводить контрсанкции», — заявил парламентарий.
Адальби Шхагошев также выразил мнение, что такое решение незначительно повлияет на россиян.
При этом депутат подчеркнул, что Эстония является проводником «провокационных антироссийских планов Вашингтона».
Власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.
В пресс-службе эстонского правительства заявили, что россияне не смогут въехать в страну по выданным визам в случае, если целью поездки являются туризм, предпринимательство, спорт или культура.
Отмечается, что заявления на визы могут подавать только отдельные группы россиян, среди которых дипломаты, граждане с долгосрочным видом на жительство, а также те, у кого есть близкий родственник с гражданством Эстонии.