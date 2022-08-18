В ГД уверены в отсутствии значительного влияния на россиян решения Эстонии по поводу виз

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировали в беседе с RT введение властями Эстонии с 18 августа ограничений на выдачу виз россиянам.

Как отметил Сергей Кривоносов, отношение Эстонии к России можно назвать «безобразным».

«Эстония от этого (решения. — RT) проиграет намного больше. Наши граждане ничего не потеряют от того, что не будут туда ездить. Есть ещё много интересных мест — более доступных и доброжелательных. Не считаю, что нужно сильно по этому поводу переживать, а нужно вводить контрсанкции», — заявил парламентарий.

Адальби Шхагошев также выразил мнение, что такое решение незначительно повлияет на россиян.

При этом депутат подчеркнул, что Эстония является проводником «провокационных антироссийских планов Вашингтона».

Власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

В пресс-службе эстонского правительства заявили, что россияне не смогут въехать в страну по выданным визам в случае, если целью поездки являются туризм, предпринимательство, спорт или культура.

Отмечается, что заявления на визы могут подавать только отдельные группы россиян, среди которых дипломаты, граждане с долгосрочным видом на жительство, а также те, у кого есть близкий родственник с гражданством Эстонии.