Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в Великобритании на два года

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в стране на два года в рамках борьбы с энергокризисом.

Об этом сообщает Sky News.

«Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определённость по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и будут способствовать росту (экономики. — RT)», — заявила Трасс в ходе выступления в палате общин.

Она уточнила, что гарантии означают, что в течение двух лет с 1 октября домохозяйства в Британии будут платить не более £2,5 тыс. ($2,9 тыс.).

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Как информировало агентство Bloomberg, в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.