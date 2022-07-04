FT: многие предприятия Британии могут закрыться в случае нехватки газа

Многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что британские власти преуменьшают проблему поставок энергоносителей в Соединённое Королевство.

При этом отсутствие непрерывной подачи газа может иметь решающее значение для многих энергоёмких процессов на предприятиях, в частности для производства стекла и керамики.

Ранее стало известно, что Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Кроме того, германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.