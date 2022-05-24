В Великобритании спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году

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Оксана Соломатина
Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщила о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. Аналитики приводят данные, согласно которым в 2023 году число жителей страны, находящихся «за абсолютной чертой бедности», увеличится на 1,3 млн. С документом ознакомился RT.
В Великобритании спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году
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Специалисты библиотеки палаты общин отмечают, что это станет первым в истории случаем, когда уровень абсолютной бедности в Великобритании вырастет не в период рецессии.

«По оценкам аналитического центра Resolution Foundation, в 2023 году число живущих за абсолютной чертой бедности увеличится на 1,3 млн, включая 500 тыс. детей», — пишут авторы документа.

Вместе с тем прогнозируется рост относительной бедности до рекордных значений с 1990-х годов: к 2026—2027 годам в условиях относительной бедности будет жить каждый третий ребёнок в стране, говорится в документе.

По оценкам британских аналитиков, одной из причин такой ситуации стал конфликт на Украине, который, помимо прочего, негативно сказывается на мировой экономике.

«В Великобритании первые экономические последствия выражаются в подорожании энергии», — отмечают специалисты.

Авторы подчёркивают, что Россия — один из крупнейших в мире производителей и экспортёров нефти и газа, а также важный поставщик голубого топлива во многие европейские страны, хоть и не осуществляет прямых его поставок в Великобританию.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Европа может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели.

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