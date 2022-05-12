Госдеп США: Европа может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели

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Европа может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Госдеп США: Европа может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Мы, вероятно, увидим шаги по нефти в предстоящие недели», — приводит РИА Новости слова Донфрид в ходе слушаний в сенате.

Она напомнила, что «некоторые страны ЕС на 100% зависимы от российских поставок», что обуславливает сложность принятия решения об отказе от импорта энергоносителей из России.

Донфрид также заявила, что Соединённые Штаты стремятся помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.

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