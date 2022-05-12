Госдеп: США помогают Европе как можно скорее найти замену поставкам российского газа

Соединённые Штаты стремятся помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа — и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении», — приводит РИА Новости слова Донфрид в ходе слушаний в сенате.

Она отметила, что США добиваются налаживания альтернативных поставок газа в Европу «как можно скорее».

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страна на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа.

Также глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.