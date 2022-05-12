Госдеп: США помогают Европе как можно скорее найти замену поставкам российского газа

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Соединённые Штаты стремятся помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Госдеп: США помогают Европе как можно скорее найти замену поставкам российского газа
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«На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа — и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении», — приводит РИА Новости слова Донфрид в ходе слушаний в сенате.

Она отметила, что США добиваются налаживания альтернативных поставок газа в Европу «как можно скорее».

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страна на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа.

Также глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.

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