Глава австрийской OMV заявил о неготовности Европы к отказу от поставок газа из России

Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия», — приводит газета Kurier его слова.

Штерн добавил, что снабжение Европы газом обеспечивается не через собственную добычу стран ЕС, а за счёт поставок из России.

Он также подчеркнул, что эмбарго на газ вызовет масштабные последствия для промышленности и экономики Европы.

Ранее Штерн заявил, что Австрия в нынешнем году не готова отказаться от российского газа.