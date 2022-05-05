Глава австрийской OMV заявил о неготовности Европы к отказу от поставок газа из России
- Legion-Media
«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия», — приводит газета Kurier его слова.
Штерн добавил, что снабжение Европы газом обеспечивается не через собственную добычу стран ЕС, а за счёт поставок из России.
Он также подчеркнул, что эмбарго на газ вызовет масштабные последствия для промышленности и экономики Европы.
Ранее Штерн заявил, что Австрия в нынешнем году не готова отказаться от российского газа.