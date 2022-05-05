Глава австрийской OMV заявил о неготовности Европы к отказу от поставок газа из России

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Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.
Глава австрийской OMV заявил о неготовности Европы к отказу от поставок газа из России
  • Legion-Media

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия», — приводит газета Kurier его слова.

Штерн добавил, что снабжение Европы газом обеспечивается не через собственную добычу стран ЕС, а за счёт поставок из России.

Он также подчеркнул, что эмбарго на газ вызовет масштабные последствия для промышленности и экономики Европы.

Ранее Штерн заявил, что Австрия в нынешнем году не готова отказаться от российского газа.

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