FT: число закрытых бассейнов в Британии вырастет из-за цен на электроэнергию

Великобритания рискует столкнуться с проблемой закрытия бассейнов из-за цен на электроэнергию и долгов, заявила руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.

«По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времён 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет», — передаёт её слова Financial Times.

Она добавила, что на грани закрытия может оказаться каждый бассейн страны.

Ранее стало известно, что библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщила о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Кроме того, германский промышленный союз спрогнозировал рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.